Вместо Горького — улица Богдана Хмельницкого: в Северодонецкой громаде переименуют более 50 улиц

В Северодонецкой громаде Луганской области улицы, переулки и бульвары, которые содержат российское происхождение, будут переименовывать. Об этом сообщили в пресс-службе Северодонецкой городской военной администрации.



Отмечается, что в населенных пунктах громады все еще остаются 50 улиц, переулков и один бульвар, которые по закону «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» подлежат переименованию.



Новые названия для них предлагается выбрать на общественном обсуждении. Предложения будут приниматься до 24 декабря через Google-форму.



«Предложения (замечания) участников общественного обсуждения направляются по электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона и адреса подающего их лица в срок, предусмотренный в информационном сообщении о проведении общественного обсуждения, но не менее чем в течение 30 дней с даты опубликование уведомления о его проведении», — говорится в сообщении.



Напомним, на оккупированных территориях Луганской области шахты «Востокугля» работают на генераторах из-за неуплаты за электроэнергию. Есть информация, что предприятия находятся на грани закрытия.