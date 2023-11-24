Замість Горького — вулиця Богдана Хмельницького: у Сіверодонецькій громаді перейменують понад 50 вулиць

У Сіверодонецькій громаді Луганської області вулиці, провулки та бульвари, що містять російське походження, будуть перейменовувати. Про це повідомили у пресслужбі Сєвєродонецької міської військової адміністрації.



Зазначається, що у населених пунктах громади все ще залишаються 50 вулиць, провулків та один бульвар, які за законом «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії» підлягають перейменуванню.



Нові назви їм пропонується обрати на громадському обговоренні. Пропозиції прийматимуться до 24 грудня через Google-форму.



«Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та адреси особи, яка їх подає, в строк, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення громадського обговорення, але не менше ніж протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про його проведення», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на окупованих територіях Луганської області шахти «Східвугілля» працюють на генераторах через несплату за електроенергію. Є інформація, що підприємства знаходяться на межі закриття.