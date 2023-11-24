В Мариуполе в результате пожара в частных домах погибли люди

Во временно оккупированном Мариуполе произошли пожары в двух частных домах. В результате погибли три человека. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Как отмечает мэрия, в Приморском районе по пер. Луначарского произошел пожар в частном доме. В результате погиб мужчина. В доме по улице Гайдара также произошло возгорание. В результате погибли двое мужчин.

О причинах пожаров оккупанты не сообщают. Но, вероятно, в домах занимаются проводки. Отсутствие отопления заставляет обитателей воспользоваться обогревателями, но обычной электроподачи нет. Во всем городе критическое состояние сетей, не выдерживающих нагрузки.

В городском совете добавляют, что оккупационные власти не подготовили жилищный фонд к холодам и в этом году. Так что история повторяется, продолжают гибнуть люди.

Также во временно оккупированном Мариуполе, как мы и писали ранее, во многих домах отсутствует водо и электроснабжение.