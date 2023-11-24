У Маріуполі внаслідок пожежі у приватних будинках загинули люди

У тимчасово окупованому Маріуполі сталися пожежі у двох приватних будинках. В результаті загинули троє людей. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Як зазначає мерія, у Приморському районі на пров. Луначарського сталася пожежа у приватному будинку. Внаслідок цього загинув чоловік. У будинку на вулиці Гайдара також сталося загоряння. Внаслідок цього загинули двоє чоловіків.

Про причини пожеж окупанти не повідомляють. Але, мабуть, у будинках займаються проводки. Відсутність опалення змушує мешканців користуватися обігрівачами, але звичайної електроподачі немає. У всьому місті критичний стан мереж, які не витримують навантаження.

У міській раді додають, що окупаційна влада не підготувала житловий фонд до холодів і цього року. Тож історія повторюється, продовжують гинути люди.

Також у тимчасово окупованому Маріуполі, як ми писали раніше , у багатьох будинках відсутня вода та електропостачання.