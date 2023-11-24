Во многих домах оккупированного Мариуполя отсутствует свет и вода — горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе, как мы и писали ранее, во многих домах отсутствует водо и электроснабжение. В городе россияне остановили котельную. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Отмечается, что коллаборанты официально сообщили, что жители микрорайона «Западный» временно без тепла.



«Причина — проведение ремонтных работ на котельной «Западная». Ее работа, с начала отопительного сезона, приостанавливается уже не в первый раз. Захватчики никак не могут наладить котельную, а люди замерзают», — говорится в сообщении.



Кроме того, на ул. Черноморской, 25 и 29 проблемы с водой. Однако никто не предпринимает никаких действий. Также почти неделю без водоснабжения многоэтажки по проспекту Победы, 92,94,96.



В доме по проспекту Строителей, 136 постоянно отключают, а затем резко включают свет. И так несколько раз в день.



Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в районе появился новый вид «зачистки».