Сотни миллиардов рублей. На что Россия выделяет деньги «ДНР» и «ЛНР» ►

В России приняли бюджет на 2024 год. Помимо просто огромных расходов на военные нужды, заложены в нем и немалые деньги на захваченные украинские территории. Содержание так называемых «новых регионов» — дорогое удовольствие для России. Из-за амбиций Кремля страдает социальная сфера в РФ и многие другие области, которые явно не фавориты для Москвы. Они получат в разы меньше, чем оккупированные территории. В этом видео «Новости Донбасса» рассказывают, сколько денег Россия готова потратить на захваченные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. И на что именно пойдут миллиарды рублей.



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