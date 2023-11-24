Сотні мільярдів рублів. На що Росія виділяє гроші «ДНР» та «ЛНР» ►

У Росії ухвалили бюджет на 2024 рік. Окрім величезних витрат на військові потреби, закладено у ньому й чималі гроші на захоплені українські території. Утримання так званих «нових регіонів» — дороге задоволення для Росії. Через амбіції Кремля страждає соціальна сфера в РФ і багато інших сфер, які явно не фаворити для Москви. Вони отримають у рази менше, ніж окуповані території. У цьому відео «Новини Донбасу» розповідають, скільки грошей Росія готова витратити на захоплені частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. І на що саме підуть мільярди рублів.



Також доступна текстова версія матеріалу: У Росії ухвалили бюджет на 2024 рік. Скільки отримають окуповані території.