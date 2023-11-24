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Переговорная позиция Украины очень плохая: Арахамия рассказал о переговорах с РФ

24 ноября 2023, 23:45

Переговорная позиция Украины очень плохая: Арахамия рассказал о переговорах с РФ

Глава политической фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что украинская сторона не будет садиться за стол переговоров, пока РФ полностью не освободит оккупированные территории. Об этом он отметил во время интервью для проекта «Мосейчук+».

«Сейчас, я думаю, что все руководство Украины, и политическое, и военное — о том, чтобы воевать. Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров, у нас позиция переговорная очень плохая. За что мы будем сейчас садиться там, где мы остаемся?: «Давайте просто заканчивать?» Вы считаете, что украинское общество воспримет?» — высказался политик.

По его словам, все решения должны приниматься путем референдумов.

«Если может это будет органическое окончание, как в Корее, где ничего не подписывали, тогда возможно. А если что-то кто-то будет подписывать, и это потом надо будет ратифицировать в парламенте, то парламент просто друг друга убьет. Очень будут полярные взгляды. И такие вещи, я считаю, только нужно делать через референдум. Когда народ говорит, что надо так, я тогда проголосую не смотря. Я просто свое мнение подальше засуну и буду поступать так, как сказал народ. А если скажут «депутаты решайте», я не чувствую у себя силы решать и тем более кого-то агитировать за что-то, потому что это вопрос каждого гражданина индивидуальный. Я не понимаю, как это можно будет сделать, честно говоря», — резюмировал Арахамия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский со своим коллегой из Латвии обсудил оборонную поддержку Украины. 

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