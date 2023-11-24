Зеленский встретился с президентом Латвии в Киеве: обсудили оборонную поддержку для Украины

Сегодня, 24 ноября, в Украину прибыл президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Владимир Зеленский рассказал, что обсудил со своим европейским коллегой. Об этом он сообщил в своем Telegram.



«Спасибо за готовность сохранить существующий энергичный подход к сотрудничеству Европейского Союза с Украиной. Ожидаем, что Евросоюз выполнит свое обещание о начале переговоров в ответ на полное исполнение Украиной всех рекомендаций», — отметил президент Украины.



Зеленский подчеркнул, что Латвия с первых дней полномасштабной войны помогает Украине и нашим воинам. По его словам, вклад Латвии — один из наиболее значимых.



Лидеры обсудили, как сделать постоянным снабжение и производство необходимых снарядов и оружия для нашей обороны.



«Обратился к господину Президенту о возможности поддержать Украину бронированной техникой для эвакуации наших раненых воинов с поля боя: такие медеваки чрезвычайно нужны. Рассмотрели и возможности усиления нашей ПВО, в том числе на фронте, чтобы дать больше возможностей для наших воинов, а также в прибрежной зоне Черного моря: это даст больше силы нашей экономике», — резюмировал Зеленский.



Напомним, Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одним из вопросов стало проведение мобилизации в Украине.