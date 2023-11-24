Переговорна позиція України дуже погана: Арахамія розповів про переговори з РФ

Глава політичної фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що українська сторона не сідатиме за стіл переговорів, доки РФ повністю не звільнить окуповані території. Про це розповів під час інтерв'ю для «Мосейчук+».



«Зараз я думаю, що все керівництво України, і політичне, і військове — про те, щоб воювати. Чому? Тому що ми не можемо зараз сісти за стіл переговорів, у нас переговорна позиція дуже погана. За що ми зараз сідатимемо там, де ми залишаємося?: «Давайте просто закінчувати?» Ви вважаєте, що українське суспільство сприйме? — висловився політик.



За його словами, всі рішення мають ухвалюватися шляхом референдумів.



«Якщо може це буде органічне закінчення, як у Кореї, де нічого не підписували, тоді можливо. А якщо щось хтось буде підписувати, і це потім треба буде ратифікувати в парламенті, то парламент просто один одного вб’є. Дуже будуть полярні погляди. І такі речі, я вважаю, тільки треба робити через референдум. Бо коли народ каже, що треба так, я тоді проголосую не глядячи. Я просто свою думку подалі засуну й буду робити так, як сказав народ. А якщо скажуть «депутати вирішуйте», я не відчуваю в себе сили вирішувати і тим більше когось агітувати за щось, бо це питання кожного громадянина індивідуальне. Я не розумію, як це можна буде зробити, чесно кажучи», — резюмував Арахамія.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зі своїм колегою із Латвії обговорив оборонну підтримку України.