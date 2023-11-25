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Тотальная слежка: РФ хочет контролировать все системы видеонаблюдения в стране

25 ноября 2023, 10:29

Тотальная слежка: РФ хочет контролировать все системы видеонаблюдения в стране

В Кремле хотят получить контроль над всеми системами видеонаблюдения в России. Так, правительство, скорее всего, хочет усилить внутренние репрессии в стране. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 24 ноября говорится, что Министерство цифрового развития России предложило создать единую платформу для хранения и обработки материалов со всех систем видеонаблюдения в стране. Стоимость такого проекта составляет примерно 134 миллиона долларов США или 12 миллиардов российских рублей.

«Министерство цифрового развития России планирует увеличить количество камер наблюдения по всей России до пяти миллионов к 2030 году и интегрировать их все с программным обеспечением для распознавания лиц и изображений», — сказано в отчете.

Аналитики отметили, что МЧС России предприняло попытку продвинуть подобную инициативу еще в 2020–2022 годах в рамках проекта Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", направленного на стандартизацию и установку систем наблюдения с программным обеспечением искусственного интеллекта в российских регионах. Однако тогда ведомство столкнулось с критикой со стороны МВД и Министерство экономики России.

Напомним, 17 ноября в отделение «Сбербанка» на улице Советской, 80, в Егорьевске пришла неизвестная женщина и облила работников финансового учреждения зеленкой.

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Оккупанты атаковали Украину рекордным количеством «шахедов»
08:25
На Донетчине за сутки в результате российских обстрелов ранен один человек
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