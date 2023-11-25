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Тотальне стеження: РФ хоче контролювати всі системи відеоспостереження в країні

25 листопада 2023, 10:29

Тотальне стеження: РФ хоче контролювати всі системи відеоспостереження в країні

У Кремлі хочуть отримати контроль над усіма системами відеоспостереження у Росії. Так, уряд, швидше за все, хоче посилити внутрішні репресії у країні. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 24 листопада йдеться, що Міністерство цифрового розвитку Росії запропонувало створити єдину платформу для зберігання та обробки матеріалів з усіх систем відеоспостереження у країні. Вартість такого проекту становить приблизно 134 мільйони доларів США або 12 мільярдів російських рублів.

«Міністерство цифрового розвитку Росії планує збільшити кількість камер спостереження по всій Росії до п'яти мільйонів до 2030 року і інтегрувати їх усі з програмним забезпеченням для розпізнавання осіб та зображень», — сказано у звіті.

Аналітики зазначили, що МНС Росії зробило спробу просунути подібну ініціативу ще у 2020–2022 роках у рамках проекту Апаратно-програмного комплексу "Безпечне місто", спрямованого на стандартизацію та встановлення систем спостереження із програмним забезпеченням штучного інтелекту у російських регіонах. Однак тоді відомство зіткнулося з критикою з боку МВС та Міністерства економіки Росії.

Нагадаємо, 17 листопада у відділення «Ощадбанку» на вулиці Радянській, 80, у Єгор'євську прийшла невідома жінка та облила працівників фінансової установи зеленкою.

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