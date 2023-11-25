В МВД рассказали о последствиях ночной атаки дронов на Киев

Последствия ночной атаки российских беспилотников на Киев. Фото: МВД

В Министерстве внутренних дел сообщили о том, какие последствия имела ночная атака ударных беспилотников РФ на столицу Украины.

Отмечается, что предварительно падение обломков зафиксировали в Соломенском и Днепровском районах.

«Соломенский район: разрушение крыши детского сада на площади 100 квадратных метров, спасатели ликвидировали пожар с тремя очагами на площади два квадратных метра», — говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что по другому адресу зафиксировано падение обломка около пятиэтажки, повреждены четыре автомобиля и выбиты окна в доме с 1 по 5 этажи. На втором этаже специалисты ГСЧС спасли две женщины, которые были заблокированы в квартире.

В Днепровском районе зафиксировано падение обломка на лестничную клетку 27-этажного жилого дома, также поврежден технический этаж.

«По другим адресам помощь не предоставлялась», — заявили в МВД.

Напомним, Россия в ночь на 25 ноября запустила по Украине рекордное количество «шахедов». Главной целью оккупантов был Киев.