В МВД рассказали о последствиях ночной атаки дронов на Киев

В Министерстве внутренних дел сообщили о том, какие последствия имела ночная атака ударных беспилотников РФ на столицу Украины.
Отмечается, что предварительно падение обломков зафиксировали в Соломенском и Днепровском районах.
«Соломенский район: разрушение крыши детского сада на площади 100 квадратных метров, спасатели ликвидировали пожар с тремя очагами на площади два квадратных метра», — говорится в сообщении.
В МВД также отметили, что по другому адресу зафиксировано падение обломка около пятиэтажки, повреждены четыре автомобиля и выбиты окна в доме с 1 по 5 этажи. На втором этаже специалисты ГСЧС спасли две женщины, которые были заблокированы в квартире.
В Днепровском районе зафиксировано падение обломка на лестничную клетку 27-этажного жилого дома, также поврежден технический этаж.
«По другим адресам помощь не предоставлялась», — заявили в МВД.
Напомним, Россия в ночь на 25 ноября запустила по Украине рекордное количество «шахедов». Главной целью оккупантов был Киев.