Оккупанты атаковали Украину рекордным количеством «шахедов»

Россия в ночь на 25 ноября запустила по Украине рекордное количество «шахедов». Главной целью оккупантов был Киев. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

«Этой ночью агрессор выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Основное направление удара — Киев», — говорится в сообщении.

Военные призывают украинцев оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В ближайшее время будет сообщено о результате работы противовоздушной обороны.

Ранее власти Киева сообщили, что в районе столицы было поражено около 40 дронов-камикадзе. Также известно, что в Днепропетровской области ночью сбили ракету и пять беспилотников.

Силы обороны юга Украины сообщили, что в их зоне ответственности были уничтожены три «шахеда». Один дрон «приземлили» в Николаевской области, два — в Кировоградской. Попаданий не зафиксировано.

В Киеве воздушная тревога длится уже шесть часов. В столице и области активно работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, в Соломенском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

Из-за падения обломков в Соломенском районе вспыхнул пожар на территории детского сада. В этом районе пострадал 11-летний ребенок. У него острая реакция на стресс.

Также в центральной части Киева из-за атаки без света остались 77 домов и 120 учреждений. Причина — обесточивание воздушной линии.