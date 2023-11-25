У МВС розповіли про наслідки нічної атаки дронів на Київ

Наслідки нічної атаки російських безпілотників на Київ. Фото: МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили , які наслідки мала нічна атака ударних безпілотників РФ на столицю України.

Зазначається, що попередньо падіння уламків зафіксували у Солом'янському та Дніпровському районах.

«Солом'янський район: руйнування даху дитячого садка на площі 100 квадратних метрів, рятувальники ліквідували пожежу з трьома осередками на площі два квадратні метри», — йдеться у повідомленні.

У МВС також зазначили, що за іншою адресою зафіксовано падіння уламка близько п'ятиповерхівки, пошкоджено чотири автомобілі та вибито вікна в будинку з 1 по 5 поверхи. На другому поверсі фахівці ДСНС врятували двох жінок, які були заблоковані у квартирі.

У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламка на сходову клітку 27-поверхового житлового будинку, також пошкоджено технічний поверх.

«За іншими адресами допомога не надавалася», — заявили в МВС.

Нагадаємо, Росія в ніч на 25 листопада запустила Україною рекордну кількість «шахедів». Головною метою окупантів був Київ.