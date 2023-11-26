На оккупированных территориях Донетчины пропал свет из-за обстрела

Сегодня, 26 ноября, в ряде населенных пунктов временно оккупированной части Донецкой области полностью пропало электричество в результате обстрела. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



«Из-за массированности ударов не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — написал он.



По словам Пушилина, без света остались часть городов и районов. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.



Глава группировки добавил, что к этому времени энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов.



В Telegram-канале «Мариуполь сейчас» сообщают, что в оккупированном Мариуполе отсутствует электричество, вода и отопление.



«Сообщают, что это из-за обстрела Донецка», — говорится в сообщении.



Напомним, в оккупированной Россией Ясиноватой Донецкой области горит подстанция.