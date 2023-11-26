На окупованих територіях Донеччини зникло світло через обстріл

Сьогодні, 26 листопада, у низці населених пунктів тимчасово окупованої частини Донецької області повністю зникла електрика внаслідок обстрілу. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



«Через масованість ударів не все було збито. Фіксуються пошкодження, внаслідок чого частину території Донецької Народної Республіки було знеструмлено», — написав він.



За словами Пушиліна, без світла залишилася частина міст та районів. В результаті не подають тепло ряд котелень, працюють аварійні бригади.



Глава угруповання додав, що до цього часу енергетики вже відновили електропостачання у низці населених пунктів.



У Telegram-каналі «Маріуполь зараз» повідомляють, що в окупованому Маріуполі відсутня електрика, вода та опалення.



«Повідомляють, що це через обстріл Донецька», — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, в окупованій Росією Ясинуватій Донецької області горить підстанція.