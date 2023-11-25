Военные РФ уменьшили количество авиаударов — Тарнавский

Российские войска уменьшили количество авиаударов, но активность пехоты все еще высока. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.

«Российские оккупанты сдаются в плен — вчера три человека выбрали жизнь. Противник уменьшил количество авиаударов, но активность его пехоты все еще высока», — написал в телеграм-канале в субботу.

Так, в операционной зоне ОСГВ «Таврия» агрессор нанес четыре авиаудара, провел 50 боевых столкновений и совершил 912 артобстрелов, сообщил командующий.

Тарнавский отметил, что украинские защитники и защитницы удерживают оборону на Авдеевском направлении.

Общие потери врага на Таврическом направлении составили 502 человека, отметил он.

По его словам, уничтожены 24 единицы военной техники, в том числе танк, 4 ББМ, 4 артсистемы, 12 БпЛА и три автомобиля. Еще 21 единица техники врага повреждена.

В то же время, добавил Тарнавский, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Напомним, во время ночных взрывов в городе Джанкой во временно оккупированном Крыму были поражены воинская часть россиян, а также ПВО, РЛС и личный состав захватчиков.