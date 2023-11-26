На Таврійському напрямку за тиждень ЗСУ взяли в полон 30 окупантів, ліквідували — майже 600

Минулої доби ще 13 окупантів здалися в полон, втрати противника 639 осіб. За тиждень майже 30 військовослужбовців здалися в полон. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«Загалом, за тиждень, в операційній зоні ОСУВ Таврія майже 30 військовослужбовців противника вчинили так само — вибрали життя, замість безглуздої смерті у «м'ясних» штурмах», — зазначив він.



Тарнавський підкреслив, що на Таврійському напрямку росіяни завдали 6 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 709 артобстрілів. Також ЗСУ тримають оборону на Авдіївському напрямку.



За його словами, знищено 13 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 1 артсистема, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 3 автомобілі. Також знищено 3 склади боєприпасів та 1 важливий об'єкт окупанта. Також пошкоджено ще 15 одиниць техніки.



Нагадаємо, російські війська зменшили кількість авіаударів, але активність піхоти все ще висока.