Уже 83 недели: Беларусь продлила военные учения с российскими военными

Соседняя Беларусь в очередной раз продолжила совместные учения с Вооруженными силами РФ. Об этом сообщила мониторингова группа «Белорусский Гаюн».



Отмечается, что учения продлены минимум до 3 декабря.



Учения на полигонах продлены с 27 ноября:



- 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 02.12;

- Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 01.12;

- Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 02.12;

- Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 01.12;

- 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 01.12;

- 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 01.12;

- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 03.12;

- Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 02.12.



«Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составляет 83 недели», — говорится в сообщении.



Напомним, граждане соседней Беларуси принимают участие в войне против Украины на стороне российских оккупантов. Недавно одного военного удалось взять в плен.



Также мы писали, что в Беларуси находятся около 2000 тысяч российских военнослужащих.