Вже 83 тижні: Білорусь продовжила військові навчання з російською армією

Сусідна Білорусь вкотре продовжила спільні навчання зі Збройними силами РФ. Про це повідомила моніторингова група «Білоруський Гаюн».



Зазначається, що навчання продовжено щонайменше до 3 грудня.



Навчання на полігонах продовжено з 27 листопада:



- 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 02.12;

- Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 01.12;

- Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 02.12;

- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 01.12;

- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 01.12;

- 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 01.12;

- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевицький район) до 03.12;

- Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 02.12.



«Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 83 тижні», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, громадяни сусідньої Білорусі беруть участь у війні проти України на боці російських окупантів. Нещодавно одного військового вдалося взяти у полон.



Також ми писали, що у Білорусі перебувають близько 2000 тисяч російських військовослужбовців.