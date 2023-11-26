Оккупанты ударили по Херсону, есть разрушения

Российская армия 26 ноября обстреляла два района в Херсоне. Из-за ударов есть повреждения. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



«Армия России с временно оккупированного левого берега периодически обстреливает Херсон», — написал он.



По его словам, есть попадания в Корабельном и Днепровском районах города. В результате атак повреждены дома, автомобиль.



Мрочко добавил, что информация о пострадавших уточняется.



Напомним, оккупанты атаковали Херсонскую область 24 ноября. В результате обстрела погиб мужчина, также известно об одной пострадавшей.