Оккупанты ударили по Херсонщине: один мужчина погиб, есть пострадавшая

Российские оккупанты атаковали Херсонскую область сегодня, 24 ноября. В результате обстрела погиб мужчина, также известно об одной пострадавшей. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Около 16:00 оккупанты обстреляли село Днепровское. Били из артиллерии», — написал он.



По его информации, травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний местный житель. В момент удара он находился на улице.



Кроме того, в больницу доставили 44-летнюю женщину. У нее — взрывная травма, обломочные ранения чрева и руки. Ей оказывают медпомощь.



Напомним, утром 24 ноября оккупанты атаковали с помощью дрона мирного жителя в Бериславе.