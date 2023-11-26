Окупанти вдарили по Херсону, є руйнування

Російська армія 26 листопада обстріляла два района Херсона. Через удари є пошкодження. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега періодично обстрілює Херсон», — написав він.



За його словами, є влучення у Корабельному та Дніпровському районах міста. Внаслідок атак пошкоджено будинки та автомобіль.



Мрочко додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.



Нагадаємо, окупанти атакували Херсонську область 24 листопада. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, також відомо про одну постраждалу.