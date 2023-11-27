В Одесі через шторм обвалилася 100-метрова труба котельні

В Одесі внаслідок штормового вітру впала стометрова труба однієї з районних котелень великої потужності. Про це повідомив у понеділок Телеграм-канал «Одеса. Офіційно» із посиланням на мера міста.



«Ми негайно зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже розпочали аварійні роботи. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, щоб зробити все, щоб котельня якнайшвидше почала працювати», — зазначив мер Геннадій Труханов.



Раніше КП «Теплопостачання міста Одеси» повідомило, що вимушене тимчасово припиняти роботу великих районних котелень у зв'язку з перепадами напруги електроенергії та ймовірністю повного припинення електропостачання з метою запобігання подальшим аварійним ситуаціям та збереженню сталого функціонування обладнання.



Нагадаємо, Одеську область заміло снігом, внаслідок негоди сталося майже 50 дорожньо-транспортних пригод.