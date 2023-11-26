Одесскую область накрыл снегопад: произошло почти 50 аварий

В Одесской области почти 50 ДТП, в том числе с автобусами. Фото: полиция

Одесскую область замела снегом, в результате непогоды произошло почти 50 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«По состоянию на 11:00 в полицию поступило 48 сообщений о ДТП, погибших и госпитализированных нет. Больше всего аварий в Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях с участием грузовиков и рейсовых автобусов», — говорится в сообщении.

Так, один из таких автобусов, который двигался из города София в направлении города Измаил, недалеко от села Орловка Ренийской громады, съехал в кювет. Девятнадцать пассажиров и два водителя не пострадали.





Кроме того, автобус Бухарест-Одесса с 42 пассажирами, среди которых 5 детей и двое водителей, застрял на обочине дороги возле села Новосельское. Сотрудники полиции и ГСЧС также эвакуировали людей в местную школу, где им предоставили убежище.



Напомним, в Польше в ужасном ДТП погибла 6-летняя Ева из Ровенской области. Девочка вместе с мамой и братиком ехали домой в Украину, чтобы увидеться с отцом, который с первых дней вторжения был на фронте.