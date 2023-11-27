Армия РФ за сутки 30 раз штурмовали Авдеевку — Генштаб

За минувшие сутки, 26 ноября, российские военнослужащие 30 раз штурмовали украинских военных в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Пивничного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 30 атак», — говорится в сообщении.



Кроме того, на Марьинском направлении оккупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 7 атак.



Также на Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника возле Богдановки, Клищиевки, Андреевки и восточнее Пивничного Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.



Напомним, ВСУ за неделю, с 20 по 26 ноября, ликвидировали 6260 оккупантов. Кроме того, украинские военные уничтожил 146 БПЛА, 130 артсистем и 78 танков.