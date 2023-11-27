Армія РФ за добу 30 разів штурмувала Авдіївку — Генштаб

Минулої доби, 26 листопада, російські військовослужбовці 30 разів штурмували українських військових у районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 30 атак», — йдеться у повідомленні.



Крім того, на Мар'їнському напрямку окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак.



Також на Бахмутському напрямі наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та на схід від Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.



Нагадаємо, ЗСУ за тиждень, з 20 по 26 листопада, ліквідували 6260 окупантів. Крім того, українські військові знищили 146 БПЛА, 130 артсистем та 78 танків.