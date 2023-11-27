ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах, где погибли руководители МВД

Работники ГБР завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах, где погибло руководство Министерства внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.



«Материалы дела открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям. После ознакомления материалы будут переданы в суд», — отметили в ГБР.



В августе следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушившим правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица.



О подозрении сообщено: начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины; и.о. командира специального авиационного отряда; заместителю командира по летной подготовке; командиру авиационной эскадрильи; начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.



Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Реконструкция траектории полета вертолета. Фото: ГБР

Следователи ГБР возобновили поминутный день аварии, в том числе расшифровали «черные ящики». К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании – производителя вертолета.



Установлено, что в январе 2023 г. был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.



Чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.



Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.



У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий.



Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажное здание и начал совершать манёвр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра, ввиду отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей.



При падении вертолет повредил детский сад, соседние строения и припаркованные авто. Кроме высокопоставленных должностных лиц МВД и сопровождающих их лиц в авиатроше погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые именно пришли в садик.



Чиновникам Управления авиации сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов, санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.



Напомним, 18 января 2023 года, в Броварах Киевской области утром рядом с детским садом упал вертолет с руководством министерства внутренних дел на борту.



