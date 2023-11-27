ДБР завершило розслідування авіакатастрофи у Броварах, де загинули керівники МВС

Працівники ДБР завершили розслідування з авіакатастрофи вертольота 18 січня 2023 року в Броварах, де загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.



«Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їх захисникам, а також потерпілим та їхнім законним представникам. Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду», - зазначили у ДБР.



У серпні слідчі повідомили про підозру п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів вертольота, на борту якого знаходилося керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.



Про підозру повідомлено: начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку та порятунку ДСНС України; в.о. командира спеціального авіаційного загону; заступнику командира з льотної підготовки; командиру авіаційної ескадрильї; начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України із міста Ніжин Чернігівської області.



Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей.

Реконструкція польоту вертольота. Фото: ДБР

Слідчі ДБР відновили щохвилини аварії, у тому числі розшифрували «чорні ящики». До розслідування залучалися закордонні експерти, зокрема представники французької компанії – виробника вертольота.



Встановлено, що у січні 2023 р. було заплановано візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей.

Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області.



Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів. Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари.



Екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Однак жодна з посадових осіб, відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, на момент сприятливих погодних умов.



Через складні погодні умови вертоліт змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша за висоту будівель на маршруті руху.



Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерхову будівлю і почав здійснювати маневр обльоту, проте різко піднявся, втратив орієнтування у просторі та при завершенні маневру через відсутність необхідних навичок допустив зіткнення із землею.



При падінні гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто. Окрім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли в садок.



Чиновникам Управління авіації повідомлено про підозру щодо порушення правил безпеки польотів, санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 10 років.



Нагадаємо, 18 січня 2023 року, у Броварах Київської області вранці поряд із дитячим садком упав вертоліт із керівництвом міністерства внутрішніх справ на борту.



