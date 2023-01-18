В Броварах упал вертолет рядом с детсадом: погибли 17 человек, включая руководство МВД

Место падения вертолета в Броварах. Фото: Национальная полиция

В Броварах Киевской области сегодня утром рядом с детским садом упал вертолет с руководством министерства внутренних дел на борту. В это время в садике находились дети и сотрудники дошкольного учреждения.



Погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Всего в вертолете находились 9 человек, все они погибли. Также есть погибшие и пострадавшие среди людей, которые были в детском саду и рядом.

Обновлено. Завершены поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета, сообщает ГСЧС. Погибли 14 человек, из них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей



Ранее ведомство называло более высокие цифры: 17 погибших, из них 4 ребенка.







Местные жители говорят, что утром слышали взрыв, после чего в детском саду начался пожар, окрестности в дыму.

«Магнолия ТВ» пишет, что, предварительно, вертолет зацепил детсад, после чего упал возле многоэтажки.



Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что упавший вертолет предназначен для потребностей ГСЧС, он выполнял поставленные задачи.



Детсад в Броварах

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил на брифинге, что рукoводство МВД летело в командировку в одну из «горячих» точек. В вертолете находилось девять человек, все они погибли. Остальные погибшие — дети и взрослые на территории детсада.



Игнат, в свою очередь, подчеркнул, что о причинах трагедии говорить рано. На исследование обстоятельств, по его словам, потребуется время, «это будет не за один-два дня».