Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Из Донецкой области с августа 2022 эвакуировали почти 100 тысяч человек

27 ноября 2023, 11:34

Из Донецкой области с августа 2022 эвакуировали почти 100 тысяч человек

Больше года проводится обязательная эвакуация населения Донецкой области. Так, с августа 2022 года в безопасные регионы переместились более 97 тысяч граждан. Среди них – более 12,5 тысячи детей и более 4,5 тысячи маломобильных. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

«В настоящее время обязательная эвакуация из Донецкой области происходит специальным поездом в Житомирскую область 1 раз в 8 дней по четным числам. По прибытии эвакуированные получают финансовую помощь от государства в размере 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен – для взрослых», — говорится в сообщении.

В Житомирской области внутренних переселенцев размещают в безвозмездных приютах. Им оказывают гуманитарную, правовую и психологическую помощь.

Отметим, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти. Или подать заявку, позвонив по горячей линии для всех общин по номеру: (098) 890-33-18.

Напомним, из-за близости к зоне боевых действий власти объявили обязательную эвакуацию детей из поселка Щербиновка Торецкой громады. Однако правоохранители уже давно уговаривали семьи с детьми уехать, поскольку оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Донецкая область
События
Эвакуация Война
Организации
Минреинтеграции

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:36
Из-за наступления на Авдеевку РФ несет наибольшие потери с начала войны — разведка Британии
09:59
Непогода в «ДНР» и «ЛНР»: многие населенные пункты остались без света
09:17
Оккупированная Запорожская АЭС почти целый день была на грани блэкаута: детали
08:01
Массированную атаку беспилотников на РФ организовала украинская разведка — ISW
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 ноября
09:53
В «ЛНР» оккупанты заставляют студентов работать в военных госпиталях — Лысогор
09:28
На оккупированных территориях Донетчины пропал свет из-за обстрела
23:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 25 ноября
17:39
«ДНР»: Из-за обстрела в Ясиноватой горит подстанция, часть города без света
15:40
Атаковавшие Киев карбоновые «шахеды» труднее обнаруживать — Игнат
13:52
В результате российских обстрелов Донетчины за сутки повреждены около двадцати домов
12:50
Военные РФ уменьшили количество авиаударов — Тарнавский
11:45
В Киевской области из-за атаки беспилотников повреждены частные дома — ОВА
09:50
Украинская ПВО уничтожила сегодня 71 ударный беспилотник «Шахед-131/136»
08:58
Оккупанты атаковали Украину рекордным количеством «шахедов»
08:25
На Донетчине за сутки в результате российских обстрелов ранен один человек
08:02
СБУ готовит «сюрпризы» Крымскому мосту — Малюк
07:40
Оккупанты разместили военную технику на стадионе в Мариуполе
00:33
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 ноября
21:02
Сотни миллиардов рублей. На что Россия выделяет деньги «ДНР» и «ЛНР» ►
все новости
14:40
Оккупанты уменьшили использование БПЛА и артиллерии, вокруг Авдеевки идут тяжелые бои — Штупун
14:35
Премьер-министр Украины обговорил с президентом ЕИБ проекты восстановления
14:30
В составе штурмовых групп оккупантов под Купянском замечены «вагнеровцы» — Сырский
13:53
Военные ССО с помощью HIMARS поразили САУ оккупантов
13:22
В результате обстрела Херсона пострадала пенсионерка: в ОВА показали последствия атаки
12:36
Из-за наступления на Авдеевку РФ несет наибольшие потери с начала войны — разведка Британии
12:06
На Донетчине ураган оставил без света 61 тысячу семей в 47 населенных пунктах — ДТЭК
11:56
В РФ снова заявили об атаке дронов: детали
11:34
Из Донецкой области с августа 2022 эвакуировали почти 100 тысяч человек
10:59
Часть Покровска осталась без света из-за непогоды
10:59
В Дружковской ГВА назвали районы громады, которые остаются без света
10:50
Силы обороны за неделю уничтожили более 6000 тысяч оккупантов
10:30
Оккупанты утром из «Градов» и артиллерии обстреляли Авдеевку — Мороз
10:20
Дружковка и Краматорск частично обесточены из-за урагана, остановлено несколько котельных
10:15
ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах, где погибли руководители МВД
09:59
Непогода в «ДНР» и «ЛНР»: многие населенные пункты остались без света
09:17
Оккупированная Запорожская АЭС почти целый день была на грани блэкаута: детали
09:15
Шторм в Крыму: подтоплены жилые дома, эвакуация людей, отключения электричества
08:22
В Одессе из-за шторма рухнула 100-метровая труба котельной
08:21
Армия РФ за сутки 30 раз штурмовали Авдеевку — Генштаб
все новости
ВИДЕО
Военные ССО с помощью HIMARS поразили САУ оккупантов Военные ССО с помощью HIMARS поразили САУ оккупантов
27 ноября, 13:53
В результате обстрела Херсона пострадала пенсионерка: в ОВА показали последствия атаки В результате обстрела Херсона пострадала пенсионерка: в ОВА показали последствия атаки
27 ноября, 13:22
Две собаки и девять котов: из Авдеевки эвакуировали пожилую пару и их домашних любимцев Две собаки и девять котов: из Авдеевки эвакуировали пожилую пару и их домашних любимцев
24 ноября, 23:00
Сотни миллиардов рублей. На что Россия выделяет деньги «ДНР» и «ЛНР» ► Сотни миллиардов рублей. На что Россия выделяет деньги «ДНР» и «ЛНР» ►
24 ноября, 21:02
Скрытая мобилизация в России: Кого Кремль массово отправляет на войну ► Скрытая мобилизация в России: Кого Кремль массово отправляет на войну ►
24 ноября, 09:18
Военный спас флаг «Шахтера» в Авдеевке. Кадр из видео Военный ВСУ спас флаг «Шахтера» с разрушенного Авдеевского коксохимического завода
23 ноября, 21:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама