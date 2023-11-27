Из Донецкой области с августа 2022 эвакуировали почти 100 тысяч человек

Больше года проводится обязательная эвакуация населения Донецкой области. Так, с августа 2022 года в безопасные регионы переместились более 97 тысяч граждан. Среди них – более 12,5 тысячи детей и более 4,5 тысячи маломобильных. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



«В настоящее время обязательная эвакуация из Донецкой области происходит специальным поездом в Житомирскую область 1 раз в 8 дней по четным числам. По прибытии эвакуированные получают финансовую помощь от государства в размере 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен – для взрослых», — говорится в сообщении.



В Житомирской области внутренних переселенцев размещают в безвозмездных приютах. Им оказывают гуманитарную, правовую и психологическую помощь.



Отметим, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти. Или подать заявку, позвонив по горячей линии для всех общин по номеру: (098) 890-33-18.



Напомним, из-за близости к зоне боевых действий власти объявили обязательную эвакуацию детей из поселка Щербиновка Торецкой громады. Однако правоохранители уже давно уговаривали семьи с детьми уехать, поскольку оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт.