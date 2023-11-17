«Белые ангелы» эвакуировали пятерых детей из обстреливаемого села на Донетчине

«Белые ангелы» готовят детей к эвакуации из поселка Щербиновка Торецкой громады Донецкой области. Фото: Нацполиция

Из-за близости к зоне боевых действий власти объявили обязательную эвакуацию детей из поселка Щербиновка Торецкой громады. Однако правоохранители уже давно уговаривали семьи с детьми уехать, поскольку оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт. Об этом сегодня сообщило Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Самый маленький в многодетной семье – Коленька, которому еще нет и двух месяцев. Сейчас он вместе с родителями, братом и сестрами – в относительно безопасном месте в Покровском районе. Эвакуация малышей проходила под грохот российских орудий.

«С этой семьей мы работали с августа, там была сложная ситуация с жильем, но сейчас вопрос решен», — рассказал «белый ангел» Антон Пронь.

Сообщается, что полицейские приложили максимум усилий, чтобы обезопасить Коленьку, трехлетнюю Анну, 6-летнего Дениса, 9-летнюю Марину и 11-летнюю Екатерину.

Вывозили большую семью на двух бронеавтомобилях совместно с группой ГСЧС. Обязательно – защитные жилеты и шлемы для детей.

Пока семья будет проживать на Донетчине, но продолжается работа, чтобы переместить малышей в другой регион.

В полиции отметили, что по данным на 24 октября в Щербиновке проживало 70 детей, из них 56 уже эвакуированы. Нуждаются в спасении еще 14 детей.

В общей сложности из Торецкой громады необходимо эвакуировать 77 детей.

Из определенных властями населенных пунктов Марьинской и Очеретинской громад обязательная эвакуация завершена – там не осталось ни одного ребенка, говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Белые ангелы» под руководством начальника Волновахского райотдела полиции Андрея Друмова обеспечили безопасность работников Укрпочты, доставивших жителям поселка Богоявленка Угледарской громады пенсии. Выдача наличных денег проходила в «Пункте несокрушимости» и под охраной полиции.