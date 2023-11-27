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З Донеччини з серпня 2022 року евакуювали майже 100 тисяч осіб

27 листопада 2023, 11:34

З Донеччини з серпня 2022 року евакуювали майже 100 тисяч осіб

Понад рік проводиться обов'язкова евакуація населення Донецької області. Так, з серпня 2022 року до безпечних регіонів перемістилося понад 97 тисяч громадян. Серед них – понад 12,5 тисяч дітей та понад 4,5 тисяч маломобільних. Про це повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.

«Наразі обов'язкова евакуація з Донецької області відбувається спеціальним поїздом до Житомирської області 1 раз на 8 днів за парними числами. Після прибуття евакуйовані отримують фінансову допомогу від держави у розмірі 3 тисяч гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисяч гривень – для дорослих», — йдеться у повідомленні.

На Житомирщині внутрішніх переселенців розміщують у безоплатних притулках. Їм надають гуманітарну, правову та психологічну допомогу.

Зауважимо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади. Або подати заявку, зателефонувавши за гарячою лінією для всіх громад за номером: (098) 890-33-18.

Нагадаємо, через близькість до зони бойових дій влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей із селища Щербинівка Торецької громади. Проте правоохоронці вже давно вмовляли сім'ї з дітьми поїхати, оскільки окупанти постійно обстрілюють село.

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