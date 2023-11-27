В РФ снова заявили об атаке дронов: детали

Сегодня утром, 27 ноября, в российской Ростовской области был замечен беспилотник. В министерстве отметили, что якобы сбили цель.



«Около 9:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области.



Напомним, Главное управление военной разведки Украины (ГУР) нанесло масштабный удар беспилотников по территории России, а российские оккупационные чиновники обвинили украинские войска в нанесении удара по частично захваченной Донецкой области, что привело к массовым отключениям электроэнергии.