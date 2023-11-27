У РФ знову заявили про атаку дронів: деталі

Сьогодні вранці, 27 листопада, в російській Ростовській області був помічений безпілотник. У міністерстві зазначили, що нібито збили ціль.



«Близько 9:30 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Ростовської області.



Нагадаємо, Головне управління військової розвідки України (ГУР) завдало масштабного удару безпілотників по території Росії, а російські окупаційні чиновники звинуватили українські війська у завданні удару по частково захопленій Донецькій області, що призвело до масових відключень електроенергії.