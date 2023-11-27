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«ДНР» объявила режим ЧС в Новоазовском районе из-за подтоплений и отсутствия света

27 ноября 2023, 17:20

«ДНР» объявила режим ЧС в Новоазовском районе из-за подтоплений и отсутствия света

Подтопление в Седово. Кадр из видео Подтопление в Седово. Кадр из видео

В Новоазовском районе на оккупированной Россией территории Донецкой области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Об этом сообщил назначенный РФ глава «Новоазовского муниципального округа» Василий Овчаров передает «ДАН».

По его словам, Новоазовский район полностью обесточен, в четырех населенных пунктах есть подтопления.

«По подтоплениям: вода поднялась в поселке Седово, где южная сторона затоплена полностью, там из пансионата „Дельмар“ эвакуировали женщину и с утра из соседнего пансионата — еще одну. Затоплен музей Седова, залило котельную. В Новоазовске, где также речка вышла из берегов, подтопления есть по ул. Набережной, Апатова и Морской, но там людей эвакуировать не нужно было. В селе Безыменное подтоплена ул. Нижняя, но люди от эвакуации отказались. В селе Приморское двух людей эвакуировали. Сейчас спасатели эвакуировали людей, у нас порядка 50 человек эвакуированы, поэтому мы объявили ЧС», — рассказал Овчаров.

Он добавил, что люди в основном предпочли выехать к родственникам и знакомым. Из некоторых мест, куда не смогла добраться колесная техника, людей эвакуировали спасатели в водолазных костюмах. Сейчас, по словам Овчарова, уровень воды начал снижаться. «Где-то на 15 сантиметров уровень воды снизился потому, что ветер стихает и поменялось направление ветра. Теперь наоборот выгоняет воду. В Седово, где пансионат „Дельмар“, уровень воды, наверное, до 2 метров поднялся», — отметил он.

Представитель оккупационной администрации также рассказал о множестве поваленных деревьев, есть повреждения электрических опор, в ряде случаев повреждены кровли. Энергетики занимаются возвращением света в район, где из-за отсутствия электричества возникли перебои с отоплением и связью. В Новоазовске от генератора запустили центральную котельную, которая отапливает многоэтажки в райцентре, подали свет в центральную районную больницу, которая пока остается без тепла.

«Когда запитают район, мы будем понимать, какие сети у нас порваны. Что визуально мы находим, то наши электрики чинят, но чинят только то, что можно делать без вышки, так как еще сохраняется сильный ветер и вышкой нельзя пользоваться по технике безопасности», — резюмировал Овчаров.

Ночью с 26 на 27 ноября в Донецкой области наблюдались ливневые дожди и сильный ветер. На утро на оккупированной части области без света остались более 500 тысяч абонентов, а на подконтрольной Украине территории — порядка 60 тысяч.

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