На Донеччині ураган залишив без світла 61 тисячу сімей у 47 населених пунктах — ДТЕК

На Донеччині вирує ураган. Штормовий вітер валить дерева, ушкоджує електричні мережі та значно ускладнює проведення відновлювальних робіт на висоті. На ранок 27 листопада шторм залишив без світла 61 тисячу сімей у 47 населених пунктах області. Про це «Новинам Донбасу» повідомили сьогодні у прес-службі ДТЕК «Донецькі електромережі».

Зазначається, що енергетики докладають максимум зусиль щодо відновлення електропостачання у регіоні. Проте ситуація ускладнена обстрілами Донбасу, через які значна частина мешканців області також залишилася без світла.

Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК «Донецькі електромережі» працюють над відновленням світла для десятків тисяч жителів області, які постраждали через негоду.

У ДТЕК повідомили, що всього у роботах задіяно понад 60 бригад енергетиків.

Раніше повідомлялося, що шторм, який триває з минулої ночі, завдав багато проблем жителям Дружківки, Краматорська, Костянтинівки та Слов'янська. Так, у Дружківській тепломережі повідомили, що через перепади напруги через негоду деякі котельні в місті не працюють. У Краматорській МВА повідомили, що через ураган знеструмлено деякі райони міста. За даними міської адміністрації, відсутність електроенергії призвела також до зупинки деяких котельних та насосних станцій.