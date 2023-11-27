Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Негода в «ДНР» та «ЛНР»: багато населених пунктів залишилися без світла

27 листопада 2023, 09:59

Негода в «ДНР» та «ЛНР»: багато населених пунктів залишилися без світла

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей внаслідок негоди сталося масове відключення електрики. Про це повідомили у пресслужбі так званого «міністерства вугілля та енергетики ДНР» та «МНС ЛНР».

«Вранці 27.11.2023, після нічного розгулу стихії, коли ураганний вітер ламав великі гілки дерев, валив їх цілком, пошкоджуючи лінії електропередачі, на території «ДНР» знеструмлено понад 40 високовольтних підстанцій, 19 повітряних ліній до 8В3, без напруги залишилося 525 000 побутових абонентів», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що насамперед будуть підключені медичні установи та шахти.

Крім того, у захопленій Луганській області сильний вітер призвів до відключення електрики у низці населених пунктів, загалом без світла перебувають майже 24 тис. абонентів.

«Внаслідок сильного вітру на території «ЛНР» відбулася низка відключень електроенергії споживачам. Дана пригода зачіпає сім міських округів та муніципальних утворень, 22 населені пункти, всього 23 874 абоненти», — зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область заміла снігом, внаслідок негоди сталося майже 50 дорожньо-транспортних пригод.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область Луганська область
Події
непогода відключення світла

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:59
Негода в «ДНР» та «ЛНР»: багато населених пунктів залишилися без світла
09:17
Окупована Запорізька АЕС майже цілий день була на межі блекауту: деталі
08:01
Масовану атаку безпілотників на РФ організувала українська розвідка — ISW
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 листопада
09:53
У «ЛНР» окупанти змушують студентів працювати у військових шпиталях — Лисогор
09:28
На окупованих територіях Донеччини зникло світло через обстріл
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 25 листопада
17:39
«ДНР»: Через обстріл у Ясинуватій горить підстанція, частина міста без світла
15:40
Карбонові «шахеди», що атакували Київ, важче виявляти — Ігнат
13:52
Внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу пошкоджено близько двадцяти будинків
12:50
Військові РФ зменшили кількість авіаударів — Тарнавський
11:45
На Київщині через атаку безпілотників пошкоджено приватні будинки — ОВА
09:50
Українська ППО знищила сьогодні 71 ударний безпілотник «Шахед-131/136»
08:58
Окупанти атакували Україну рекордною кількістю «шахедів»
08:25
На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів поранено одну людину
08:02
СБУ готує «сюрпризи» Кримському мосту — Малюк
07:40
Окупанти розмістили військову техніку на стадіоні у Маріуполі
00:33
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 листопада
21:02
Сотні мільярдів рублів. На що Росія виділяє гроші «ДНР» та «ЛНР» ►
20:35
Окупанти завезли педагогів російської мови та історії на захоплену Луганщину — ЦНС
усі новини
10:50
Сили оборони за тиждень знищили понад 6000 тисяч окупантів
10:30
Окупанти вранці з «Градів» та артилерії обстріляли Авдіївку — Мороз
10:20
Дружківка та Краматорськ частково знеструмлені через ураган, зупинено кілька котелень
10:15
ДБР завершило розслідування авіакатастрофи у Броварах, де загинули керівники МВС
09:59
Негода в «ДНР» та «ЛНР»: багато населених пунктів залишилися без світла
09:17
Окупована Запорізька АЕС майже цілий день була на межі блекауту: деталі
09:15
Шторм у Криму: підтоплені житлові будинки, евакуація людей, відключення електрики
08:35
Армія РФ за добу 30 разів штурмувала Авдіївку — Генштаб
08:22
В Одесі через шторм обвалилася 100-метрова труба котельні
08:10
Під час обстрілу росіянами Донецької області постраждав житель Торецька
08:01
Масовану атаку безпілотників на РФ організувала українська розвідка — ISW
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 листопада
16:45
За тиждень ЗСУ ліквідували 6260 окупантів
16:06
Окупанти вдарили по Херсону, є руйнування
15:46
У Донецькій та Запорізькій областях окупанти обстріляли пожежні частини
15:04
Вже 83 тижні: Білорусь продовжила військові навчання з російською армією
14:27
Одеську область накрив снігопад: відбулося майже 50 аварій
13:43
Швеція виділить для України понад 8 млн євро: на що підуть кошти
12:40
На Таврійському напрямку за тиждень ЗСУ взяли в полон 30 окупантів, ліквідували — майже 600
11:13
Внаслідок авіаудару по Авдіївці зруйновано два житлові будинки
усі новини
ВІДЕО
Дві собаки та дев'ять котів: з Авдіївки евакуювали літню пару та їхніх домашніх улюбленців Дві собаки та дев'ять котів: з Авдіївки евакуювали літню пару та їхніх домашніх улюбленців
24 листопада, 23:00
Сотні мільярдів рублів. На що Росія виділяє гроші «ДНР» та «ЛНР» ► Сотні мільярдів рублів. На що Росія виділяє гроші «ДНР» та «ЛНР» ►
24 листопада, 21:02
Прихована мобілізація у Росії: Кого Кремль масово відправляє на війну ► Прихована мобілізація у Росії: Кого Кремль масово відправляє на війну ►
24 листопада, 09:18
Військовий врятував прапор «Шахтаря» в Авдіївці. Кадр із відео Військовий ЗСУ врятував прапор «Шахтаря» зі зруйнованого Авдіївського коксохімічного заводу
23 листопада, 21:12
Поліція евакуювала ще двох жінок: як живе Торецьк Поліція евакуювала ще двох жінок: як живе Торецьк
23 листопада, 20:46
З серця дівчинки, що потрапила під обстріл у Херсоні, лікарі витягли уламок міни. Скріншот: відео Інституту серця З серця херсонської дівчинки лікарі витягли уламок російської міни
23 листопада, 14:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама