Негода в «ДНР» та «ЛНР»: багато населених пунктів залишилися без світла

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей внаслідок негоди сталося масове відключення електрики. Про це повідомили у пресслужбі так званого «міністерства вугілля та енергетики ДНР» та «МНС ЛНР».



«Вранці 27.11.2023, після нічного розгулу стихії, коли ураганний вітер ламав великі гілки дерев, валив їх цілком, пошкоджуючи лінії електропередачі, на території «ДНР» знеструмлено понад 40 високовольтних підстанцій, 19 повітряних ліній до 8В3, без напруги залишилося 525 000 побутових абонентів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що насамперед будуть підключені медичні установи та шахти.



Крім того, у захопленій Луганській області сильний вітер призвів до відключення електрики у низці населених пунктів, загалом без світла перебувають майже 24 тис. абонентів.



«Внаслідок сильного вітру на території «ЛНР» відбулася низка відключень електроенергії споживачам. Дана пригода зачіпає сім міських округів та муніципальних утворень, 22 населені пункти, всього 23 874 абоненти», — зазначили в пресслужбі.



Нагадаємо, 26 листопада Одеську область заміла снігом, внаслідок негоди сталося майже 50 дорожньо-транспортних пригод.