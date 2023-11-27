«ДНР» оголосила режим НС у Новоазовському районі через підтоплення та відсутність світла

Підтоплення в Сєдове. Кадр із відео

У Новоазовському районі на окупованій Росією території Донецької області оголошено режим надзвичайної ситуації через негоду. Про це повідомив призначений РФ голова «Новоазовського муніципального округу» Василь Овчаров передає «ДАН».



За його словами, Новоазовський район повністю знеструмлений, у чотирьох населених пунктах є підтоплення.



«По підтопленням: вода піднялася у селищі Сєдове, де південна сторона затоплена повністю, там із пансіонату „Дельмар“ евакуювали жінку і зранку із сусіднього пансіонату — ще одну. Затоплено музей Сєдова, залило котельню. У Новоазовську, де також річка вийшла з берегів, підтоплення є на вул. Набережної, Апатова та Морської, але там людей евакуювати не треба було. У селі Безіменне підтоплено вул. Нижня, але люди від евакуації відмовились. У селі Приморське двох людей евакуювали. Наразі рятувальники евакуювали людей, у нас близько 50 осіб евакуйовано, тому ми оголосили НС», - розповів Овчаров.



Він додав, що люди переважно віддали перевагу виїхати до родичів та знайомих. З деяких місць, куди не змогла дістатися колісна техніка, людей евакуювали рятувальники у водолазних костюмах. Наразі, за словами Овчарова, рівень води почав знижуватися. «Десь на 15 сантиметрів рівень води знизився тому, що вітер стихає і змінилося напрям вітру. Тепер навпаки виганяє воду. У Сєдово, де пансіонат „Дельмар“, рівень води, мабуть, до 2 метрів піднявся», — зазначив він.



Представник окупаційної адміністрації також розповів про безліч повалених дерев, є пошкодження електричних опор, у ряді випадків пошкоджено покрівлі. Енергетики займаються поверненням світла до району, де через відсутність електрики виникли перебої з опаленням та зв'язком. У Новоазовську від генератора запустили центральну котельню, яка опалює багатоповерхівки в райцентрі, подали світло до центральної районної лікарні, яка поки що залишається без тепла.



«Коли запитають район, ми розумітимемо, які мережі у нас порвані. Що візуально ми знаходимо, то наші електрики роблять, але роблять тільки те, що можна робити без вишки, оскільки ще зберігається сильний вітер і баштою не можна користуватися за технікою безпеки», — резюмував Овчаров.



Вночі з 26 на 27 листопада на Донеччині спостерігалися зливи та сильний вітер. На ранок на окупованій частині області без світла залишилося понад 500 тисяч абонентів, а на підконтрольній Україні території — близько 60 тисяч.