Военные РФ начали штурмовать Авдеевку еще по двум направлениям — Барабаш

Оккупационные войска России начали штурмовать Авдеевку еще по двум направлениям. Об этом начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Авдеевском направлении стало еще труднее. Интенсивность боевых действий со стороны врага некоторое время нарастала, и уже есть понимание, что это действительно третья волна. Россияне дополнительно открыли еще два направления, по которым они начали вести активные штурмовые действия, - это со стороны Донецка , через Спартак, и так называемая промка. Враг пытается штурмовать город по всем направлениям. Захватчики применяют много ствольной и реактивной артиллерии. Несмотря на погодные условия, противник использует много авиации", — отметил Барабаш.

По словам начальника Авдеевской городской военной администрации, в районе промзоны продолжаются ожесточенные бои, которые не утихают ни днем, ни ночью.

"Пока нельзя сказать, кто на 100% контролирует промку. Там продолжаются очень серьезные бои. В направлении Коксохима россияне пытаются проводить штурмовые действия, но территория завода контролируется ВСУ", — добавил Барабаш.