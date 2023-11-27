Військові РФ почали штурмувати Авдіївку ще з двох напрямків — Барабаш

Окупаційні війська Росії почали штурмувати Авдіївку ще за двома напрямками. Про це начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«На Авдіївському напрямку стало ще важче. Інтенсивність бойових дій з боку ворога деякий час наростала, і вже є розуміння, що це справді третя хвиля. Росіяни додатково відкрили ще два напрямки, якими вони почали вести активні штурмові дії, — це з боку Донецька, через Спартак, і так звана промка. Ворог намагається штурмувати місто в усіх напрямках. Загарбники застосовують багато ствольної та реактивної артилерії. Незважаючи на погодні умови, противник використовує багато авіації», — зазначив Барабаш.



За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, в районі промзони точаться запеклі бої, які не вщухають ні вдень, ні вночі.



«Поки не можна сказати, хто на 100% контролює промок. Там тривають дуже серйозні бої. У напрямку Коксохіма росіяни намагаються проводити штурмові дії, але територія заводу контролюється ЗСУ», — додав Барабаш.