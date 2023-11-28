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Военные ССО уничтожили САУ «Акация» оккупантов

28 ноября 2023, 08:25

Военные ССО уничтожили САУ «Акация» оккупантов

Украинские военнослужащие ликвидировали самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» на южном оперативном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.

В ведомстве отметили, что операторы 73-го морского центра ССО на южном операционном направлении обнаружили и идентифицировали замаскированную российскую установку.

«Воины ССО оперативно передали координаты одному из артиллерийских подразделений Сил обороны и скорректировали огонь. Точным выстрелом техника противника уничтожена до основания», — говорится в сообщении.

Напомним, на Купянском направлении фиксируют присутствие бывших «вагнеровцев». Их привлекают к штурмам. 

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