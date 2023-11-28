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Військові ССО знищили САУ «Акація» окупантів

28 листопада 2023, 08:25

Військові ССО знищили САУ «Акація» окупантів

Українські військовослужбовці ліквідували самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація» на південному оперативному напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.

У відомстві зазначили, що оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку виявили та ідентифікували замасковану російську установку.

«Воїни ССО оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів Сил оборони та скоригували вогонь. Точним пострілом техніку противника знищено вщент», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку фіксують присутність колишніх вагнерівців. Їх приваблюють до штурмів.

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