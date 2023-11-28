Військові ССО знищили САУ «Акація» окупантів

Українські військовослужбовці ліквідували самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація» на південному оперативному напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.



У відомстві зазначили, що оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку виявили та ідентифікували замасковану російську установку.



«Воїни ССО оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів Сил оборони та скоригували вогонь. Точним пострілом техніку противника знищено вщент», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на Куп'янському напрямку фіксують присутність колишніх вагнерівців. Їх приваблюють до штурмів.