В составе штурмовых групп оккупантов под Купянском замечены «вагнеровцы» — Сырский

Командующие СВ ВСУ Александр Сырский (слева). Фото: Александр Сырский/Telegram

На Купянском направлении фиксируют присутствие бывших «вагнеровцев». Их привлекают к штурмам. Об этом сегодня сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«На Купянском направлении для штурмов украинских позиций используют подразделения, сформированные из бывших заключенных, «Шторм», «Шторм Z», «Шторм V». Фиксируется присутствие бывших так называемых «вагнеров», которые тоже приобщаются к штурмам. Никаких успехов в этом направлении российские оккупанты не имеют. Боевые действия продолжаются недалеко от Ивановки, Синковки, Харьковской области», — написал он.

На Лиманском направлении агрессор пытается штурмовать в районе Серебрянского леса, активно применяет бомбардировочную, истребительную авиацию и вертолеты огневой поддержки.

Также Сырский отметил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения с позиций в Клищиевке.

«На этом направлении российские оккупанты активизировали использование дронов-камикадзе. Успехи у противника на этом направлении отсутствуют», — заверил генерал.

По его данным, с начала месяца в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» россияне потеряли 8690 личного состава. Также были уничтожены или повреждены 1002 единицы военной техники врага, из которых 109 танков, 175 бронемашин и более 200 артиллерийских систем и минометов разного калибра.

Ранее сообщалось, что последние шесть недель, вероятно, имели самые высокие показатели потерь среди российских военных за все время войны против Украины.