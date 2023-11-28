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Армия РФ обстреляла Константиновку, Угледар и Торецк: поврежден детсад и админздания

28 ноября 2023, 10:37

Армия РФ обстреляла Константиновку, Угледар и Торецк: поврежден детсад и админздания

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российские военные за минувшие сутки, 27 ноября, обстреляли Донецкую область, в частности, Угледар, Красногоровку, Константиновку,Торецк и другие. В результате атак ни один гражданский не получил ранений, однако есть повреждения. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.

По его словам, на Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар и Новоукраинку. На Донецком направлении в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка.



Кроме того, на Горловском направлении в Торецкой громаде поврежден детсад в Петровке, 3 дома и 2 админздания в Торецке. В Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома.

На Лисичанском направлении обстреляны три улицы Северска, поврежден дом.

Напомним, в Никополе на Днепропетровщине в результате обстрелов ранения получила 51-летняя женщина. 

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