Армия РФ обстреляла Константиновку, Угледар и Торецк: поврежден детсад и админздания

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российские военные за минувшие сутки, 27 ноября, обстреляли Донецкую область, в частности, Угледар, Красногоровку, Константиновку,Торецк и другие. В результате атак ни один гражданский не получил ранений, однако есть повреждения. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



По его словам, на Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар и Новоукраинку. На Донецком направлении в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка.





Кроме того, на Горловском направлении в Торецкой громаде поврежден детсад в Петровке, 3 дома и 2 админздания в Торецке. В Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома.



На Лисичанском направлении обстреляны три улицы Северска, поврежден дом.

Напомним, в Никополе на Днепропетровщине в результате обстрелов ранения получила 51-летняя женщина.