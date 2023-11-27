Из-за обстрела Никополя ранения получила 51-летняя женщина — ОГА

В Никополе на Днепропетровщине в результате обстрелов ранения получила 51-летняя женщина. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, пострадавшая лечится амбулаторно.

«Целый день враг гнал по Никопольщине. В общей сложности обстрелял район из тяжелой артиллерии шесть раз. Попал по самому Никополю и Марганецкому обществу», — добавил Сергей Лысак.

В результате обстрелов повреждены админздание, лицей, храм, спортклуб. Избиты 7 многоквартирных и 14 частных домов. Одно хозяйственное сооружение уничтожено и 12 — изуродованы. Разбитые авто, линия электропередач и газопровод.