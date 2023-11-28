Армія РФ обстріляла Костянтинівку, Вугледар та Торецьк: пошкоджено дитсадок та адмінбудинки

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російські військові минулої доби, 27 листопада, обстріляли Донецьку область, зокрема, Вугледар, Красногорівку, Костянтинівку, Торецьк та інші. Внаслідок атак жоден цивільний не отримав поранень, проте є пошкодження. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



За його словами, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар та Новоукраїнку. На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Новомихайлівку та Костянтинівку.





Крім того, на Горлівському напрямку в Торецькій громаді пошкоджено дитсадок у Петрівці, 3 будинки та 2 адмінбудівлі у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 приватні будинки.



На Лисичанському напрямку обстріляно три вулиці Сіверська, пошкоджено будинок.

Нагадаємо, у Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу поранення отримала 51-річна жінка.