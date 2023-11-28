В Донецкой области с начала войны уничтожено или повреждено более трехсот аграрных предприятий

С начала полномасштабного вторжения России на Донетчине повреждены или уничтожены 318 предприятий в сфере агропромышленного комплекса (АПК), общая сумма убытков превысила миллиард гривен. Об этом сообщила во время брифинга заместитель директора профильного Департамента Донецкой областной военный администрации Елена Рыбакова, передает Укринформ.



Отмечается, что с начала войны (с 24 февраля 2022 — ред.) повреждено или уничтожено имущество 318 предприятий в отрасли АПК. Это 29 предприятий животноводства, 15 предприятий по переработке и хранению сельхозпродукции. В частности, это восемь элеваторов и семь хлебопекарных предприятий. И в области растениеводства и садоводства это 271 предприятие.



Говоря о нанесенном захватчиками ущербе АПК области, она отметила, что многое сейчас нельзя оценить и посчитать, потому что нет доступа, или очень опасно добираться до этих поврежденных и разрушенных объектов.



«Общая сумма убытков (в АПК области — ред.) составляет один миллиард и три десятых миллиона гривен. Из них техники повреждены на 682 млн грн», — заявила заместитель директора Департамента ОВА.



Она также констатировала, что более 420 сельскохозяйственных предприятий региона остались на оккупированной территории Донецкой области.



Напомним, на Донетчине собрали урожай ранних зерновых и зернобобовых культур на площади более 143 тысяч га — это почти 91% от запланированного объема.