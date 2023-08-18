Работают в экстремальных условиях: аграрии Донетчины собрали урожай

Сбор зерновых в Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

В Донецкой области собрали урожай ранних зерновых и зернобобовых культур на площади более 143 тысяч га — это почти 91% от запланированного объема. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



В трех громадах работы в этом направлении уже окончательно завершены: в Шаховской, Новодонецкой и Черкасской.



Сбор урожаев в этом году был осложнен не только активными боевыми действиями, отмечают в ОВА, но и погодными условиями: из-за постоянных дождей приходилось откладывать работы.



«Несмотря на это, уже сейчас можно говорить, что с летним сезоном наши аграрии справились... Аграрии Донетчины в чрезвычайно сложных условиях продолжают работать на продовольственную безопасность региона и страны», — резюмировали в ОВА.





В этом году украинские аграрии могут собрать около 56,4 млн тонн зерновых, а также 20,3 млн тонн масличных, что на 5% больше показателя 2022 года.